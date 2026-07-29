Ohio Valley Banc präsentierte Quartalsergebnisse

Ohio Valley Banc hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite hat Ohio Valley Banc im vergangenen Quartal 26,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ohio Valley Banc 23,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at