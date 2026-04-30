Ohio Valley Banc stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ohio Valley Banc gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25,8 Millionen USD – ein Plus von 9,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ohio Valley Banc 23,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at