Ohio Valley Banc veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ohio Valley Banc äußerte sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,50 Prozent auf 23,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 23,9 Millionen USD gelegen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3,31 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Ohio Valley Banc mit einem Umsatz von insgesamt 94,21 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 88,93 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at