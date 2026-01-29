|
29.01.2026 06:31:29
Ohio Valley Banc veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Ohio Valley Banc äußerte sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,50 Prozent auf 23,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 23,9 Millionen USD gelegen.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3,31 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Ohio Valley Banc mit einem Umsatz von insgesamt 94,21 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 88,93 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,94 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!