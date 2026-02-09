Ohishi Sangyo präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ohishi Sangyo hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,20 JPY gegenüber 47,88 JPY im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 6,11 Milliarden JPY, gegenüber 6,35 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,79 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at