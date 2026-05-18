Ohishi Sangyo präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ohishi Sangyo hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 30,85 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ohishi Sangyo ein EPS von 16,39 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,84 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 5,69 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

In Sachen EPS wurden 92,41 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ohishi Sangyo 121,57 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 23,49 Milliarden JPY – ein Plus von 0,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Ohishi Sangyo 23,49 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at