Ohishi Sangyo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ohishi Sangyo stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 11,50 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ohishi Sangyo 17,12 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,71 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,59 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at