Ohishi Sangyo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ohishi Sangyo hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Ohishi Sangyo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 27,73 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 25,86 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,65 Prozent auf 6,28 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at