OHKI HEALTHCARE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

OHKI HEALTHCARE hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 24,44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 53,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,52 Prozent auf 90,86 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 88,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at