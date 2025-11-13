OHKI HEALTHCARE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

OHKI HEALTHCARE präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 42,95 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte OHKI HEALTHCARE ein EPS von 42,96 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,86 Prozent auf 92,23 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 87,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at