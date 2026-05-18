OHKI HEALTHCARE stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

OHKI HEALTHCARE hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 12,78 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 67,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

OHKI HEALTHCARE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 86,75 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 85,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 98,23 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte OHKI HEALTHCARE ein EPS von 193,49 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 360,36 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 349,45 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at