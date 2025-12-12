|
12.12.2025 06:31:28
Ohmori: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Ohmori hat am 10.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 5,34 JPY. Im letzten Jahr hatte Ohmori einen Gewinn von 6,55 JPY je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat Ohmori 1,74 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!