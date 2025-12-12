Ohmori: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ohmori hat am 10.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 5,34 JPY. Im letzten Jahr hatte Ohmori einen Gewinn von 6,55 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Ohmori 1,74 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at