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14.09.2026 06:31:29
Ohmori: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Ohmori hat am 11.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,79 JPY gegenüber 3,21 JPY im Vorjahresquartal.
Ohmori hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,52 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 36,15 JPY gegenüber 27,80 JPY je Aktie im Vorjahr.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Ohmori 8,08 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,32 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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