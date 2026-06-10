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10.06.2026 06:31:29
Ohmori veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Ohmori hat am 09.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.
Ohmori hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,96 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,78 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,47 Prozent auf 1,95 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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