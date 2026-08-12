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12.08.2026 06:31:29
Ohmoriya verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ohmoriya hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,55 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,560 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Ohmoriya mit einem Umsatz von insgesamt 3,86 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,12 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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