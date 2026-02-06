Ohmoto Gumi: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ohmoto Gumi hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 22,24 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ohmoto Gumi ein EPS von 18,20 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,46 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ohmoto Gumi einen Umsatz von 18,61 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at