Ohmoto Gumi hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ohmoto Gumi gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 25,04 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 14,27 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 26,24 Milliarden JPY gegenüber 18,50 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at