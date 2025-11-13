Ohmoto Gumi legte Quartalsergebnis vor

Ohmoto Gumi hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 14,27 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ohmoto Gumi noch ein Gewinn pro Aktie von 27,32 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ohmoto Gumi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,50 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 16,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at