Ohmoto Gumi stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ohmoto Gumi präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 38,62 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 10,18 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 52,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,42 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 16,64 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at