15.05.2026 06:31:29

Ohmoto Gumi stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ohmoto Gumi hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 24,64 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,41 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 28,85 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 54,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 71,33 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ohmoto Gumi 63,47 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 87,45 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Ohmoto Gumi einen Umsatz von 70,09 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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