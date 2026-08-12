Ohmura Shigyo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ohmura Shigyo lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Ohmura Shigyo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24,74 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14,38 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,51 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,55 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at