TOKEN Aktie
WKN: 565294 / ISIN: JP3590900001
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26.06.2026 05:03:22
Ohmyhome Ltd sells real estate business for token US$1 due to poor business and continued losses
Ohmyhome (BVI) is holding company of Ohmyhome Singapore and its subsidiaries, which provide real estate services in Singapore, MalaysiaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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