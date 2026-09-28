Ceconomy St. Aktie
WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503
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28.09.2026 16:50:15
Ohne Angabe von Gründen: Moskau stellt Russland-Geschäft von Metro unter seine Verwaltung
Anfang des Monats bringt Moskau die Russland-Geschäfte der Unternehmen Nestle und Auchan unter seine Kontrolle. Begründet wird der Schritt mit feindseligen Handlungen "unfreundlicher" Staaten. Nun ist auch der deutsche Handelskonzern Metro betroffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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|METRO (St.)
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