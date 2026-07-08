Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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08.07.2026 16:23:07
Ohne Antrieb: Selbst noch mehr Stellenabbau wird Volkswagen nicht retten
Am Donnerstag berät der VW-Aufsichtsrat über das nächste große Sparpaket. Zehntausende Jobs, mehrere Werke - Emden, Hannover, Zwickau, Neckarsulm - stehen zur Debatte. Der beschlossene Abbau von 35.000 gestrichenen Stellen reicht nicht mehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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