Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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24.03.2026 13:24:23
Ohne Manipulation und Bots: Europäische Alternative zu Tiktok und Instagram geht an den Start
Die Liste der Vorwürfe gegen viele etablierte soziale Netzwerke ist lang. Von manipulierenden Inhalten über fehlenden Jugendschutz. Ein Unternehmen aus Deutschland begibt sich auf das umkämpfte Feld und will es besser machen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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