Ohne Migration schrumpft die Wirtschaft

Ein Stopp für die Immigration würde in wenigen Jahren zu einem deutlichen Rückgang der Bevölkerung und der Wirtschaftsleistung führen. In Deutschland gäbe es innerhalb von vier Jahren um 2,5 Prozent weniger Bruttoinlandsprodukt, für Österreich wäre eine ähnliche Größenordnung zu erwarten, sagte WU-Professor Jess Crespo Cuaresmo am Donnerstag vor Journalisten. Cuaresmo entwickelt mit seinem Team ein Prognosemodell für künftige Migrationsströme.

Gefördert von der privaten Initiative eXplore, die von der B&C Privatstiftung und dem Unternehmer Michael Tojner finanziert wird, will Cuaresmo zeigen, dass sich Migrationsströme mit dem aus der Physik bekannten Gravitationsmodell erklären und vorhersagen lassen. Entscheidend seien Faktoren wie Entfernung, Größe aber natürlich auch Wohlstand der Zielregion. Das politische System, ob es sich also um eine Demokratie oder eine Autokratie handelt, bringe als Indikator keinen Mehrwert.

Vorläufige Forschungsergebnisse zeigen, dass sich der Großteil der Migration innerhalb von Regionen oder in der Nachbarschaft abspielt. Im Laufe des Sommers soll das Projekt über globale Migration abgeschlossen sein. In den kommenden Monaten widmet sich Cuaresmo dann der Lage in Österreich auf Bezirksebene. Dann will er etwa die Effekte der Migration auf die Beschäftigung von In- und Ausländern untersuchen. Auch die Auswirkung der Zuwanderung aus der Ukraine wird Forschungsthema, wobei Cuaresmo darauf hinweist, dass die Gruppe nicht nur wegen des Alters, des hohen Anteils von Frauen und Kindern sowie der über dem österreichischen Schnitt liegenden Bildung ungewöhnlich sei, sondern auch, weil viele Betroffene rasch heimkehren wollen.

Bis jetzt wurde für Österreich mit Daten aus dem Mikrozensus gearbeitet, aber ab Juli sollen detaillierte Daten über das "Austrian Micro Data Center" zur Verfügung stehen, damit werde es möglich, neue Forschungsfragen zu beantworten, sagte Cuaresmo. Das Modell könne künftige Migrationsströme abschätzen, das sei für die Standortpolitik, auch für Unternehmen auf Mitarbeitersuche, spannend. Auch B&C-Vorstand Wolfgang Hofer verwies darauf, dass solche Informationen für die Standortwahl von Unternehmen wesentlich seien. Und Tojner hob hervor, dass in den USA die Hälfte der börsennotierten Unternehmen von Migranten gegründet worden seien. "Wir brauchen mehr Attila Dogudans", verwies Tojner auf den Gründer des Cateringunternehmens Do&Co.

Die B&C-Stiftung und Tojner haben im Vorjahr eine Initiative gegründet, die mit 11 Mio. Euro 10 Jahre lang Forschung unterstützt. Das Projekt wurde nun "eXplore!" getauft. Bisher erhalten vier Projekte der Wirtschaftsuniversität Geld. "Wir sind im Bereich der Hoffnung", dass noch weitere Geldgeber aufspringen, sagte Hofer. "Wir sind ein Start-up, das die erste Finanzierungsrunde macht", so Tojner. Ziel sei auch, dass es zu Forschungskooperationen mit anderen Universitäten kommt.

Launig kommentierten Hofer und Tojner die aktuelle Zusammenarbeit, trotz früherer Differenzen, als Tojner versucht hatte, B&C gegen deren Willen de facto zu übernehmen. Tojner dazu: "Wir hatten ein kleines Tennismatch gegeneinander und sind jetzt ein unschlagbares Doppel." Hofer verwies darauf, dass beide aus Niederösterreich seien und in Wien damit "Binnenmigranten", as verbinde. Möglicherweise habe Tojner auch die Unternehmensgruppe so attraktiv gefunden, dass er sich beteiligen wollte - "diesen Wunsch haben wir ihm erfüllt".

tsk/ivn