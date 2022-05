"Ohne Spaß ist es Zeitverschwendung!"- PUMA CEO Bjørn Gulden und Giorgio Chiellini im Gespräch über Führungsqualitäten

PUMA CEO Bjørn Gulden und Giorgio Chiellini, der die italienische Fußballnationalmannschaft als Kapitän bei der Euro2020 zum Sieg führte, haben sich in einem Interview als Teil von PUMAs Jahresbericht über ihre Karrieren, herausragende Führungsqualitäten und über die Bedeutung von Spaß bei der Arbeit unterhalten.

In über 20 Jahren als Fußballprofi stand Giorgio Chiellini mehr als 420-mal für seinen Club Juventus auf dem Platz und wurde zu einem der Spieler mit den meisten Einsätzen in der Geschichte des italienischen Nationalteams. 2021 war für ihn ein Jahr mit großen Emotionen, als er mit Italien die Euro2020 gewinnen konnte.

"Ich habe meine Emotionen mit meinen Teamkollegen und den Leuten vor den Bildschirmen zu Hause geteilt. Das war wahrscheinlich mein Geheimnis", sagte Chiellini. "Ich wollte das Turnier genießen und alle Gefühle, die ich dabei hatte, feiern".

PUMA erreichte 2021 sein bestes Ergebnis bei Umsatz und operativem Gewinn. Für Bjørn Gulden, der seine Karriere auch als Fußballer begann, sind Führungsqualitäten ein sehr komplexes und persönliches Thema.

"Man muss seinen Stil finden und eine Art und Weise, die auf Menschen Eindruck macht", sagte er. "Giorgios Führungsstil beeindruckt mich. Wenn er auf dem Platz steht, sieht man, dass die anderen zehn Spieler besser werden. Das macht gute Führungsqualitäten aus".

Wenn es auf die richtige Einstellung ankommt, sind sich beide einig, dass Spaß bei der Arbeit sehr wichtig ist, um langfristig motiviert zu sein.

"Ohne Spaß ist es Zeitverschwendung. Man verbringt doch die meiste Zeit bei der Arbeit. Ich glaube fest daran, dass man bessere Leistung erbringt, wenn man das liebt, was man tut", sagte Bjørn Gulden.

Im Alter von 37 wünscht sich Giorgio Chiellini, die Kraft einer positiven Einstellung früher erkannt zu haben.

"Ich habe im Laufe meiner Karriere meine Einstellung geändert […]. Jetzt kann ich mich mehr auf den Augenblick konzentrieren als früher, wenn ich zornig wurde und meine Teamkollegen angeschrien habe. Ich habe damals viel Energie auf dem Platz verloren", erinnert Chiellini sich.

Das vollständige Videointerview ist Teil von PUMAs Jahresbericht und kann unter https://annual-report.puma.com/2021/de/ aufgerufen werden.

