Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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29.07.2026 08:37:43
Ohne Zwischenlandung: Qantas stellt mit Airbus A350 24-Stunden-Flugrekord auf
Zwei Sonnenauf- und zwei Sonnenuntergänge erlebt die Crew eines Airbus A350 von Qantas ohne Zwischenstopp. Die Maschine bricht damit einen Rekord von 2005. Und erregt sehr viel Aufmerksamkeit: Millionen Menschen verfolgen den Extrem-Langflug.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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