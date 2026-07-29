Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.07.2026 08:37:43

Ohne Zwischenlandung: Qantas stellt mit Airbus A350 24-Stunden-Flugrekord auf

Zwei Sonnenauf- und zwei Sonnenuntergänge erlebt die Crew eines Airbus A350 von Qantas ohne Zwischenstopp. Die Maschine bricht damit einen Rekord von 2005. Und erregt sehr viel Aufmerksamkeit: Millionen Menschen verfolgen den Extrem-Langflug.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten