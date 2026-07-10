VP Bank Aktie

VP Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269

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10.07.2026 11:29:40

Ohrfeige für die Finma: Gericht kassiert Enforcement gegen VP Bank

Das Bundesverwaltungsgericht hebt sämtliche materiellen Anordnungen einer Finma-Verfügung gegen die VP Bank (Schweiz) auf. Das Urteil attestiert der Aufsicht einen «unzulässigen Rückschaufehler». Am Anfang des Falles steht ein laut US-Behörden mit russischen Geheimdiensten verbandeltes Beschaffungsnetzwerk. Recherchen von finews zeigen, um wen es geht – und werfen heikle Fragen zur Enforcement-Praxis der Finma auf. Die Behörde kündigt an, den Entscheid vor Bundesgericht anzufechten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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