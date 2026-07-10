VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
|
10.07.2026 11:29:40
Ohrfeige für die Finma: Gericht kassiert Enforcement gegen VP Bank
Das Bundesverwaltungsgericht hebt sämtliche materiellen Anordnungen einer Finma-Verfügung gegen die VP Bank (Schweiz) auf. Das Urteil attestiert der Aufsicht einen «unzulässigen Rückschaufehler». Am Anfang des Falles steht ein laut US-Behörden mit russischen Geheimdiensten verbandeltes Beschaffungsnetzwerk. Recherchen von finews zeigen, um wen es geht – und werfen heikle Fragen zur Enforcement-Praxis der Finma auf. Die Behörde kündigt an, den Entscheid vor Bundesgericht anzufechten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VP Bank
|
07.07.26
|SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel hätte eine VP Bank-Anlage von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.06.26
|SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein VP Bank-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.06.26
|SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VP Bank von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.06.26