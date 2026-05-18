OHSHO FOOD SERVICE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

OHSHO FOOD SERVICE hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 42,92 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 50,72 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,09 Prozent auf 29,56 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 140,84 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 142,88 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat OHSHO FOOD SERVICE in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 116,84 Milliarden JPY im Vergleich zu 111,03 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at