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03.08.2026 06:31:29
OHSHO FOOD SERVICE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
OHSHO FOOD SERVICE äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18,81 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte OHSHO FOOD SERVICE ein EPS von 39,23 JPY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OHSHO FOOD SERVICE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 28,21 Milliarden JPY im Vergleich zu 29,67 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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