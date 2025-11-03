OHSHO FOOD SERVICE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

OHSHO FOOD SERVICE hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 29,07 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 34,40 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,84 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,46 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at