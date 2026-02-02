OHSHO FOOD SERVICE präsentierte Quartalsergebnisse

OHSHO FOOD SERVICE hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

OHSHO FOOD SERVICE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 29,62 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 27,61 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,77 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 27,57 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at