OHSHO FOOD SERVICE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

OHSHO FOOD SERVICE lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 19,70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 29,07 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,99 Milliarden JPY – ein Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OHSHO FOOD SERVICE 28,84 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at