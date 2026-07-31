Oi Electric verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Oi Electric hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 174,67 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 50,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 6,76 Milliarden JPY gegenüber 5,25 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at