Oi Electric vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Oi Electric lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 603,29 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 544,92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 12,63 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,50 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1032,63 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 800,83 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 32,71 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 29,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at