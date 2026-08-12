OIE SANGYO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

OIE SANGYO präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 84,53 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 80,32 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,49 Prozent auf 32,76 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at