OIE SANGYO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

OIE SANGYO hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 88,58 JPY. Im Vorjahresviertel hatte OIE SANGYO 89,92 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,48 Milliarden JPY – ein Plus von 7,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OIE SANGYO 28,39 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 338,34 JPY gegenüber 339,57 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 129,32 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 119,26 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at