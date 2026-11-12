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12.11.2026 06:31:28
OIE SANGYO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
OIE SANGYO stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 87,82 JPY, nach 89,85 JPY im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat OIE SANGYO 33,85 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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