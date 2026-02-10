OIE SANGYO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

OIE SANGYO hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 79,59 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 66,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat OIE SANGYO im vergangenen Quartal 34,42 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OIE SANGYO 32,54 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at