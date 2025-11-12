|
OIE SANGYO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
OIE SANGYO präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 89,85 JPY gegenüber 87,38 JPY im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 32,77 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 29,81 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
