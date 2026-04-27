Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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27.04.2026 23:59:00
Oil prices hit two-week high as Iran talks stall and Strait of Hormuz shipments lag
[NEW YORK] Oil prices climbed about 3 per cent to a two-week high on Monday as peace talks between the US and Iran...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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