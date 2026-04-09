Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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09.04.2026 23:58:33
Oil rises in choppy session as Saudi supplies hit by attacks
OIL climbed in choppy trading as a tenuous ceasefire between the US and Iran failed to allay fears of further disruptions to Middle...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|2 427,00
|-6,37%
|Saudi Public Transport Company Bearer Shs
|11,76
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