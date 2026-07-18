Sea Aktie

Sea für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005

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18.07.2026 02:23:12

Oil settles up on renewed US-Iran hostilities and threat of Red Sea closure

Both Brent crude futures and US WTI futures were at their highest since mid-JuneWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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