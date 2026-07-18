Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
|
18.07.2026 02:23:12
Oil settles up on renewed US-Iran hostilities and threat of Red Sea closure
Both Brent crude futures and US WTI futures were at their highest since mid-JuneWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!