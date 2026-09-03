Oil&Gaz Exploration&Production präsentierte Quartalsergebnisse

Oil&Gaz Exploration&Production gab am 31.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5,1 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,2 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at