Oil and Gas Dev informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Oil and Gas Dev stellte am 23.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,07 PKR. Im Vorjahresviertel waren 9,63 PKR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Oil and Gas Dev 96,64 Milliarden PKR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 100,41 Milliarden PKR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at