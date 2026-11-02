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02.11.2026 06:31:29
Oil and Gas Dev stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Oil and Gas Dev hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 13,60 PKR. Im Vorjahresviertel waren 8,91 PKR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Oil and Gas Dev mit einem Umsatz von insgesamt 132,42 Milliarden PKR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,19 Milliarden PKR erwirtschaftet worden waren, um 37,66 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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