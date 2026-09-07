07.09.2026 06:31:29

Oil and Gas Dev: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Oil and Gas Dev veröffentlichte am 04.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 29,55 PKR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,37 PKR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 149,06 Milliarden PKR – ein Plus von 65,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oil and Gas Dev 90,27 Milliarden PKR erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 56,35 PKR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Oil and Gas Dev ein Gewinn pro Aktie von 39,50 PKR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,97 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 449,19 Milliarden PKR umgesetzt, gegenüber 401,18 Milliarden PKR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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