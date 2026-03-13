Oil-Dri gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Oil-Dri hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,87 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,890 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 117,7 Millionen USD gegenüber 116,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at