11.12.2025 06:31:28
Oil-Dri: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Oil-Dri hat am 08.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,13 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 120,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 127,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
