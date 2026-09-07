07.09.2026 06:31:29

Oil Gas Development: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Oil Gas Development hat am 04.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 67,07 Prozent auf 535,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 320,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,01 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11,56 Prozent auf 1,60 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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